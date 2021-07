Tartu Erakoolil on mitu haru ja hoonet Tartus, sealhulgas kogupäevakool, eelkool, erahuvikool ning lasteaed. Lisaks on koolil filiaal Elvas.

Kooli haldava sihtasutuse juhatuse liikme Urmo Uibolehe sõnul on aruanded olemas, kuid need on auditeerimata ning seetõttu pole neid riigile esitatud. Uibolehe sõnul on aruannete esitamine toppama jäänud, kuna 2018. aastal toimus äriühingu ümberkujundamine MTÜst sihtasutuseks ning auditeerimine on võtnud kaua aega audiitorfirmade järjekordade tõttu.