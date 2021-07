Politico: Kaljulaid võiks olla üks kandidaate NATO järgmise peasekretäri kohale

Politico andmetel on NATO koridorides juba mõnda aega jõutud veendumusele, et enam kui 70-aastases organisatsioonis on lõpuks sobiv aeg selleks, et allianssi juhiks naine. Lisaks võiks soodne võimalus olla idaeurooplastel, mis saadaks tugeva signaali Moskvale. Nende kriteeriumide järgi jääks lauale kolm favoriiti: Horvaatia ja Leedu ekspresidendid Kolinda Grabar-Kitarović ning Dalia Grybauskaitė ning Kaljulaid.

Samas on avaldatud arvamust, et Baltikumist - eriline rõhk on Grybauskaitel - peasekretäri valimine võib Moskvale paista liigagi vaenulik ajal, kui USA president Joe Biden on astunud samme suhete stabiliseerimiseks.

Politico sõnul võiks Kaljulaidi aktsiaid tõsta asjaolu, et Eesti on üks väheseid NATO liikmesriike, kes on täitnud nõude kulutada kaitsekuludele kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Sellest aspektist lähtuvalt võiks šansse olla ka Rumeenia presidendil Klaus Iohannisil.

Samas nendib portaal, et OECD peasekretäri koht, mida Kaljulaid äsja sihtis, sobinuks tema senise elulooga paremini, sest enne Eesti presidendiks saamist töötas ta 12 aastat Euroopa kontrollkojas.