Jüri Raidla lükkas tagasi ettepaneku kandideerida presidendiks

ERRi küsimusele, kas talle on tehtud tehtud ettepanek kandideerida presidendiks, vastas Raidla, et «jah, on».

Esmaspäeva ennelõunal vihjati võimukoalitsioonist, et Reformierakonna ja Keskerakonna ühise presidendikandidaadi leidmise läbirääkimistel on favoriidina üles kerkinud taasiseseisvunud Eesti esimese justiitsministri Jüri Raidla nimi.

Postimehele nenditi koalitsioonist, et kuigi Raidla on tausta tõttu tugev kandidaat, siis praegu on kumbki erakond laiema toetuse otsimisel algusfaasis ka oma riigikogu fraktsioonis.

Eelmisel kolmapäeval avaldas peaminister Kaja Kallas ERRile, et koalitsioon on «leidnud hea kandidaadi, aga tema veenmisega, et ta oleks ise nõus, on tükk tegu».