Mitmed meediaportaalid avaldasid täna uudise, et taasiseseisvunud Eesti esimene justiitsminister Jüri Raidla on valitsuskoalitsiooni soosik presidendikandidaadiks hakkamiseks.

«Ma ei oska öelda midagi sõna soosik kohta. Küll aga saan kommenteerida seda, et jah, Kaja Kallase ning Jüri Ratase poolt kaks nädalat tagasi ühiselt selline ettepanek tehti, et kaaluda presidendiks kandideerida. See vastab tõele,» lausus Raidla Postimehele.