Repsi ministriametist kangutanud Mart Helme on nüüd märgatavalt vaoshoitum

«Ma olen ilmselt piisavalt elukogenud inimene ütlemaks, et ajaleheartiklite põhjal inimeste ristilöömine ei ole just kõige õigem tegevus. Ootame ikkagi uurimistulemused ära ja kas nende alusel jõutakse mingisuguste süüdistuste ja karistusteni,» vastas Helme Postimehe palvele kommenteerida Õhtulehe paljastust, mille kohaselt lasi Reps oma 45. sünnipäeva tähistamise peo jaoks ministeeriumil kinni maksta 30 inimesele tellitud söögi restoranis Mon Repos.

«Me oleme siin näinud, kuidas Edgar Savisaar risti löödi, kuidas Valvo Semilarskit [altkäemaksukahtluse all olnud endine Tartu abilinnapea - M. P.] risti löödi ning kuidas teist Tartu abilinnapead [Artjom Suvorovi] on jooksutatud,» meenutas Helme. «Igasugu asju on nähtud. Enne, kui must-valgel ära tõestatakse, et ta on hakkama saanud millegagi, mis on väärt kriminaalkaristust, pole mõtet teda lõplikult süüdi mõista,» leidis Helme.