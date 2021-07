Rändekriisi keskmesse sattunud Leedu omavalitsused jagasid õppetunde

Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsioon kohtus Leedu Kohalike Omavalitsuste Assotsiatsiooni (LSA) direktori ning rändekriisi keskmesse sattunud Druskininkai linnapea Ričardas Malinauskase ja Lazdijai omavalitsusjuhtidega.

Kohalikud omavalitsused on Valgevenega piirnevatel aladel võtnud vastu suurel hulgal ebaseaduslikke sisserändajaid, pakkudes neile toitu ja peavarju.

«Leedu omavalitsustega kohtudes jäi kõlama, et oluline on läbi mõelda riigi ja kohalike omavalitsuste ülesannete jaotus ning see, kelle eelarvest tehakse kulutused. Paarist päevast on saanud mitu nädalat ning lõppu ei ole näha, ning see valmistab omavalitsusjuhtidele muret,» sõnas ELVL-i juhatuse esimees Tiit Terik.

Rändekriisist on enim puudutatud kaheksa Leedu omavalitsust, kes korraldavad sisserändajate toitlustamist ning varustamist hügieenitarvete ning muu esmavajalikuga. Kohtumisel sõnasid nii Druskininkai linnapea kui Lazdijai esindajad, et näevad Leedu Kohalike Omavalitsuste Assotsiatsioonil olulist rolli suhtlusel keskvalitsusega. Assotsiatsiooni direktor Roma Žakaitienė ütles, et omavalitsuste initsiatiivil moodustatud kõiki võtmeministeeriume ühendav valitsuskomisjon on kohaks, kus koostöös riigiga rändekriisile lahendusi leida.

«Avalik sektor lahendab kriisi paljuski läbi kohalike omavalitsuste, kuid kogu protsessi koordineerimine on see, mille osas omavalitsused rohkemat selgust soovivad. Riiklike ülesannete täitmine ei saa tulla kohaliku kogukonna arvelt ning omavalitsused vajavad garantiid tehtavate kulutuste kompenseerimise osas. See on õpimoment ka Eesti riigile ja omavalitsustele, et protseduurid oleksid paigas enne kriiside algust. Tulime õppima siia rändekriisi kogemusi, õppetunde ja praktikaid juhuks, kui ka Eesti peaks ühel hetkel taoliste muredega kokku puutuma,» lisas Terik.