Politsei otsib Harjumaal kadunud Mariat

Teada on, et naine võis esmaspäeva hommikul viibida Balti jaamas. Naise isikukirjeldus on edastatud kõikidele piirkonna patrullidele. Politseinikud on kogunud informatsiooni naise lähedastelt ning kontrollinud paiku, kus Maria olla võiks, ent paraku ei ole teda seni leitud. Kontrollitud on ka Kilingi-Nõmmet, kuid naist ei ole ka sealt leitud.