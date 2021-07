Hiiumaa saab juurde uue kooli

Kuigi otsust saab kuu aja jooksul veel vaidlustada, on nüüd enam kui kindel, et sel sügisel avatakse Kõpu koolimajas algkoollasteaed. Alates selle aasta sügisest saab uue hingamise ka Kõpu koolimaja, mis jõudis tühjana seista vaid aastakese – 1. septembrist hakatakse seal Steiner-pedagoogikal põhinevat haridust pakkuma nii algkooliastme õpilastele kui lasteaialastele.

Vaid viis kuud tagasi asutatud Hiiumaa Haridusseltsi eestvedaja Jesper Parve ütles, et täitunud on nende suur unistus. «Pärast pooleaastast suurt tööd sai tegevusloa waldorfsuunitlusega algkool-lasteaed. Selle nimel on nii palju tööd tehtud ning sellele on kaasa aidanud kohaliku kogukonna esindajad ja paljud teised kodanikud. Tänu tugevale kogukonnavaimule ja kooli loomise idee toetusele on sündinud midagi väga suurt.»