Nädalavahetusel avab oma uksed külastajatele pea 300 Eesti talu

«Tulge peredega ja vaadake, kuidas kasvab kodumaine toit, mida kujutab endast üks tänapäevane talupidamine või põllumajandusettevõte ning kui mitmekesine on maaelu,» kutsus maaeluminister Urmas Kruuse. «Hea meel on sellele suvisele suursündmusele anda seekord avalöök Kalde talus, kus paari aasta eest alanud kitsekasvatus ettevõtliku pererahva töö tulemusel üha suuremat hoogu sisse saab,» lisas ta.

Kalde talu peremehe Mart Kase sõnul on vägev, et maaeluministeerium korraldab sündmuse pealinnast teises Eesti otsas. «Võtke ette see veidi pikem autosõit ja tulge meile külla, saate lustida talus, kus koos kasvavad loomad, linnud ja lapsed. Me sööme enda kasvatatud toitu ja pakume seda ka oma külalistele,» rääkis Kase.