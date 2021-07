Eksperdid: tõenäoliselt rebis rambi lahti loodusjõud

Veskimets käis välja idee, et lahtiselt lebava vöörirambi võiks meresügavustest üles tõsta, sest rambi olukord tuleb kindlasti läbi uurida. «Vöörirambi üles tõstmine oleks praegu võimalik läbi viia. Kui see (ramp – toim) on tõesti praegu sellises seisukorras, siis sellisel kujul oleks see mõeldav. Võib ka all uurida, aga rambi olukord tuleb kindlasti läbi uurida,» leidis ta.

Endine kaitseväe juhataja Tarmo Kõuts ei usu, et parvlaev Estonia vrakki tervikuna oleks võimalik ühes tükis merepõhjast üles tõsta. «Ma kahtlen, kas kogu laeva vrakki oleks võimalik üldse ühes tükis üles tõsta. Ilmselgelt vigastused, mis on väljunud laeva ülespoole – teisele poolele, millega ta algselt ei uppunud –, viitavad, et laeva keres toimuvad läbipainded, mis tulenevad sellest, et osa vrakist on moreeni või päris kalju peal ja see hakkab muljuma teatud osast läbi laeva. Kõik viitab sellele, et laeval pikitugevust väga ei ole,» sõnas ta.