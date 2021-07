Estonia uuringuid seganud signaali tõttu jäid olulised mõõtmised tegemata

Arikas rääkis, et kui uuringumeeskond esimesel päeval 3D-sonariga tööle hakkas, oli sonari nähtavuse ulatus tavapärane ehk umbes 150 meetri raadiuses. «Esimesel päeval kuskil tunniks ajaks tuli segaja peale ja sealt edasi oli järgnevatel päevadel suur osa ajast meil segaja peal. See tähendab, et nähtavus 3D-sonariga jäi vahemikku 20–50 meetrit.»