Tallinna Botaanikaaias tutvustatakse laupäeval marjakasvatust

Iga aasta toob ka marjakasvatusse uusi kogemusi – nendest juttu tulebki, teatas botaanikaaia esindaja teisipäeval. Vaatluse all on nii tuntud kui ka vähemlevinud marjataimede kasvatamine koduaias.

Liina Arus on tegelenud vaarika ja söödava kuslapuu sortidega üle 20 aasta. Viimastel aastatel on ta keskendunud eelkõige vähelevinud marjakultuuride, nagu kuslapuu, toompihlaka, aroonia, ebaküdoonia, lodjapuu, musta leedri ja karusmarja uurimisele ja propageerimisele Eesti koduaiapidajate ja kasvatajate hulgas. Praegu on isiklikus kollektsioonistandikus kasvamas marjakultuure kümnest liigist üle 60 erineva sordiga.