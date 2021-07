Seadusmuudatus võimaldaks kuriteokahtlustusega politseinikul ametis jätkata

«Jah, ma saan aru, et selline mõte võib tekkida, et politseinikul on suurem võimalus uurimist mõjutada kui teistel inimestel, kuid tegelikult see ei ole nii,» vastas Meister küsimusele, kas kahtlustusega politseinik uurimistööd ehk mõjutada võiks.