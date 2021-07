Ajateenistuses hakatakse ka abipolitseinikke koolitama

Kui suuremad hõõrumiskohad on olnud mereväe ja politsei- ja piirivalveameti (PPA) laevade ühendamine ning PPA kriisireserv, siis koostöökokkuleppega leiti kompromiss kriisireservi küsimuses. Siseministeeriumi soov on olnud, et PPA kriisireservi liikmed on kaitseväe reservisti rollist vabastatud. Nüüd lepiti kokku, et tulevikus hakatakse osale ajateenijatest andma ka abipolitseiniku baaskoolitust, et tõsta nende siseturvalisusealast teadlikkust. Nende seast võiks tulevikukriiside puhul tulla abi PPA-le.