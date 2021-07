Samal ajal sõlmiti teine tervishoiuvaldkonna kollektiivleping, millel ei ole õdede liidu allkirja. Eesti Õdede Liit (EÕL) leiab, et neid ei kaasatud otseselt neid puudutava kollektiivlepingu koostamisse. Õdede liidu juht Anneli Kannus kinnitas Postimehele, et neid kutsuti lepinguga ühinema alles pärast seda, kui teised osalised olid kõiges juba kokku leppinud. «Asi algas ikkagi sellest, et meid püüti iga hinna eest sealt laua tagant eemal hoida,» märkis Kannus.