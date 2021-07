Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Esmaspäeva hommikul ütles Narva linnapea Katri Raik Postimehele vene propaganda kohta muuseumi kodulehel, et see on täiesti lubamatu. Ta oli juba võtnud ühendust muuseumi nõukogu esimehe Krista Nelsoniga ning nõudnud muuseumi tegevjuhilt kirjalikku selgitust. «Selline tekst tuleb maha võtta ning edaspidi peab olema tekstide üle kontroll,» kinnitas linnapea.