Eesti eriväelased tahavad õigust sõdida ka Nigeris

«Seni on Eesti mandaat piiritletud vaid tegevusega Malis,» ütles rahvusringhäälingule kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Kadi Silde, kelle sõnul ei anna see meie üksustele piisavalt paindlikkust. «Seetõttu oleme järgmise aasta mandaadiks küsinud ka seda, et meie üksus saaks vajadusel liikuda Nigeri territooriumile, et järgneda sinna terroristlikele võitlejatele.»