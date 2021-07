Põud on arbuuside kasvatamiseks soodne

Pärnumaal Vändra vallas asuva Saare-Tõrvaaugu aiandi aednik Harri Poom sõnas, et tänavuse kuumaga võib rahus arbuuse õues kasvatada – ilusasti tulevad välja ka varasemad sordid, isegi seemnest. Poom taastub möödunud aastal juhtunud õnnetusest, mistõttu sõnas, et tema saak on sel aastal kasin. Ta jäi seemnete mahapanekuga kuu võrra hiljaks. «Sellest hoolimata on kanamunasuurused jublakad olemas ja muudkui tulevad. Tänavust ilmastikku arvestades peaks tulema hea arbuusiaasta,» kinnitas Poom.