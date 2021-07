Õnnetuse järel: Virtsu-Kuivastu liini osad broneeringud on tühistatud

Teine põhilaev Piret ja väiksem asenduslaev Regula sõidavad neljapäeval küll graafikus paika pandud kellaaegade järgi, kuid enamusele reisidele tehtud broneeringud on tühistatud ning TS Laevade piletimüügikeskkond ei võimalda ka pileteid ette osta. See tähendab, et kõik sõidukid pääsevad laevale elavas järjekorras.