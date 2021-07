Naine maksis petistele kaotatud raha tagasisaamiseks veel üle 53 000 euro

Politsei algatas kolmapäeval kriminaalmenetlust, et uurdab juhtumit, kui 68-aastasele naisele kirjutati e-kiri väidetavalt Saksamaal tegutseva DMF Bank esindajatelt. Kirjas lubati, et naise poolt varem Edgedale Finance kauplemisplatvormil kaotatud raha on nende kontol ning seda on võimalik tagasi saada.