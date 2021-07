Kolmas laine toob fookusesse digitõendi

Halvenev koroonaviiruse olukord, perearstide avalik pöördumine ja agressiivsema Delta tüve domineerimine sundisid valitsuskabineti taas arutama koroonameetmeid. Valitsus otsustas eile, et alates 2. augustist on nakkusohutuse kontrollita üritustel osalejate piirarv väiksem: siseruumides on lubatud kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat. Arutelu all oli ka maskikandmise kohustuse taaskehtestamine.