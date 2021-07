Lennukid teevad alates reedest suursaartele lisalende

Bussides praegu veel vabu kohti on, kuid vajadusel on bussifirmad valmis panema saari teenindavatele liinidele lisabusse. Bussid pääsevad laevadele eelisjärjekorras.

TS Laevad on kinnitanud, et kaile ootama kedagi ei jäeta ning vajadusel tehakse lisareise, et kõik soovijad pääseksid mandrilt saartele või sealt ära.