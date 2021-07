PROTO avastustehas avab kaheks päevaks vaktsineerimispunkti

Vaktsineerimispunkt PROTO avastustehases Noblessneri sadamalinnakus on avatud reedel kell 11-15 ja laupäeval kell 12-15. Digiregistratuuris saab vaktsineerimisele aja broneerida ja kohapeal on võimalus vaktsineerida ka elava järjekorra alusel, kuid saadaval on piiratud arv vaktsiinidoose. Kasutatakse Pfizeri vaktsiini. Oodatud on Eesti elanikud alates 12. eluaastast ning kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.