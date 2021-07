Kriisitelefoni 1247 hoitakse kasutuses veel vähemalt maikuuni

«Vaatamata sellele, et Covid-19 vastase vaktsineerimisega hõlmatus Eesti elanikkonnas tõuseb ning arvestatav hulk inimesi on haiguse läbi põdenud, on epideemia edasist kulgu raske prognoosida ning inimeste vajadus ajakohase ja usaldusväärse info järgi on jätkuv. Seetõttu leiame, et kriisiinfo teenusega jätkamine oleks vajalik kuni 2022. aasta mai lõpuni,» lausus Jesse.