Kantsler Marika Priske kinnitas Postimehele, et Maris Jesse jätkab esialgu ministeeriumis. «Minu nõuniku koht on ajutine lahendus, et kindlustada sujuv üleminek ühelt asekantslerilt teisele,» selgitas Priske vangerdusi.

Ta täiendas, et ministeeriumis on lisaks Covid-kriisiga väga palju muid tervisevaldkonna teemasid pooleli, alates tervishoiu rahastamisest, haiglavõrgu arengukavaga ning ka näiteks rahvatervise arengukava vastuvõtmine. «Kuidagi ei tahaks, et mingid teemad ripakile jäävad,» tõdes kantsler. Seetõttu on leitud selline lahendus, et uus asekantsler sujuvalt teemadega kurssi viia.