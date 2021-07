Sigade Aafrika katku teavituskampaaniat laiendati ka Eestisse

Eelmisel suvel käivitas EFSA ulatusliku kampaania haigusest teavitamiseks Kagu-Euroopas. Mullune kampaania korraldati koostöös kohalike omavalitsustega riikides, kus sigade Aafrika katk võib levida. Nendeks riikideks olid Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Kreeka, Kosovo, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Sloveenia.

Tänavu laiendab EFSA teavituskampaaniat Bulgaariasse, Tšehhi Vabariiki, Leetu, Lätti, Poolasse, Slovakkiasse, Eestisse, Ungarisse ja Rumeeniasse. Teavituskampaania on peamiselt suunatud põllumajandustootjatele.

EFSA looma- ja taimetervise üksuse juht Nikolaus Kriz ütles, et teadusorganisatsioonina töötatakse väsimatult selle nimel, et koostada hinnanguid ja anda soovitusi, mis võivad aidata sigade Aafrika katkust ohustatud riikidel oma loomi ja majandust kaitsta. «Eelmisel aastal otsustasime oma teadustöö avalikkuse ette tuua ja näidata, et EFSA on pühendunud põllumeeste ja teiste abistamisele, kes elavad selle haiguse hirmus,» lausus Kriz.

Tema sõnul, kuna kampaania võeti eelmisel aastal hästi vastu ja nüüd minnakse oma sõnumiga ka teistesse riikidesse, keda sigade Aafrika katk võib ohustada. «On hädavajalik, et sigadega kokku puutuvad pooled oskaksid haigust ennetada, varakult selle tundemärke avastada ja haigustunnuste avastamisel sellest teavitada.»

Sigade Aafrika katk. FOTO: Erakogu

Kampaania on üks Euroopa Komisjoni ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide jõupingutustest haiguse likvideerimiseks Euroopas.

Sigade Aafrika katk on viirushaigus, mis nakatab kodusigu ja metssigu. Viirus on inimesele ohutu, kuid on paljudes riikides põhjustanud märkimisväärseid majanduslikke kahjusid. Paraku pole selle haiguse vastu vaktsiini, mistõttu tuleb haiguspuhangu korral hukata suur hulk loomi.

Kampaania eesmärk on tõsta teadlikkust sigade Aafrika katku kohta kõigis 18 riigis ning see on suunatud inimestele ja kogukondadele, kes puutuvad kokku kodusigade ja metssigadega. Kampaaniat korraldatakse kohalike veterinaarorganisatsioonide, põllumeeste ühingute, jahiseltside, piirivalve ja muude asjasse puutuvate asutuste abiga.