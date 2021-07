Hiiumaa kultuurikorraldajate avalik kiri riigile: hapnik keeratakse täitsa kinni

Aga Saaremaal on ooperipäevad, rõhutatakse. Hiiumaal on ka ooperipäevad – kogu aeg on siin ooperipäevad -, alates väikestest kontsertidest ja etendustest Kõpu poolsaare otsas Kalana kohvikus Kadakas ja restoranis Äär, lõpetades suuremahulisemate kogunemistega Sõru merepäevadel ja Sõru Saundi festivalil Hiiumaa lõunatipus. Lisame stand-up-etendused ja rock-kontsertide programmi JESi suvekohvikus Kõpus, Margus Tabori uue tüki “...ja Margus Nõukogude armeest”, X Pühalepa muusikafestivali Erkki-Sven Tüüri tippteostega, vahuveiniviikendi, Homecomingu festivali Kärdlas ja legendaarsed kodukohvikutepäevad üle Hiiumaa. Loetelu võib jätkata Hiiumaa erinevate paikadega, lisades sündmusi ja ettevõtmisi, mis eri ooperitest, kuid kõik ühtemoodi olulised. Kokku toimub Hiiumaal järgmise paari nädala jooksul üle 100 (!) kultuuri- ja spordisündmuse. Kas need on vähem oodatud ja vajalikud?

Lahendada tekkinud kriis, pigistades kinni Hiiumaa hapnikuvoolu, ei mõjuta kehvasti ainult selle suve allesjäänud nädalaid. Kui meie külalistele jääb Hiiumaast kogemus kui lõputust praamile pääsemise ootamisest Rohukülas ja Heltermaal, jääb see tuim, kuiv ja kurnav maik neile pikaks ajaks mällu. See mõjutab Hiiumaa külastatavust veel mitu järgmist aastat.

Me ei arva sugugi, et Muhu ja Saaremaa kultuuriüritused on vähem tähtsad kui Hiiumaa omad. Niisamuti ei arva me, et Muhu ja Saaremaa turismindus on vähem tähtis kui Hiiumaa oma. Mitte kellelgi meist pole õrna mõttevirvendustki, et muhulased ja saarlased ning nende elu ja majandus on tähtsusetumad kui hiidlased ja nende elu ning majandus.

Aga... Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer, teie otsus vähendada õnnetusejärgselt Hiiumaa ja mandri vahelise parvlaevade reisijateveo mahtu näitab, et meid peetakse vähem tähtsaks. Hiidlased, Hiiumaa elu, turism, kultuuri- ja spordiüritused on teie jaoks vähem tähtsad. See on ebavõrdne kohtlemine. See on arusaamatu, vastuvõetamatu ja ülekohtune.

Kriisi ei saa lahendada nii, et jõudu kasutades tuuakse hiidlaste elu ja majandus ohvriks.

Kui naabril aluspüksid ära kuluksid, siis hea meelega laenaksime puhtaid ja terveid trussikuid, kuid mitte enda jalast võetuid, sest see oleks ebatervislik ja talumatult ebamugav kõigile.

Katrin Visnapuu

Sõru Merekooli Selts, Sõruotsa Külaselts, Sõru Merepäevad

Margus Tabor

Kadri Tikerpuu

SKENE Katus Kunstile

Etendused “...ja Margus Nõukogude armeest”

Siim Nestor

Festivali Sõru Saund korraldaja

Raul Saaremets

Festivali Sõru Saund korraldaja

Kristel ja André Abner

Restoran Kork ja Kärdla Kuursaal

Vahuveiniviikendi korraldajad

Jesper Parve

Pihla Inspiratsioonitalu ja Jes Suvekohviku peremees ning Hiiumaa Vabakooli juhatuse esimees

Endrik Üksvärav

Pühalepa muusikafestivali kunstiline juht ja korraldaja ning Veskimäe muusikatalu peremees

Ly Meldorf

Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse direktor

Kodukohvikute päevad Hiiumaal

Tõnis Kasemets

Soonlepa karjamõisa teatrietenduste korraldaja

Maret Kukkur

Reigi pastoraadi näituste korraldaja, kuraator ja kunstnik

Toomas Paap

Hiiumaa XV Puhkpillipäevade korraldaja

Ingrid Purge

Hiiumaa öölaulupeo korraldaja

Arno Kuusk

Hiiumaa Kino MTÜ

Margit Kääramees

Suvi Kassaris & Kassari Kultuurineljapäevade sarja projektijuht

Orjaku sadama külamaja perenaine

Arvo Haasma