Randveer hiidlastele: kedagi ei jäeta ei saarele ega mandrile

Alates tänasest sõidab 65-autokohaga parvlaev Regula Hiiumaa liinil ning 150-autokohaga parvlaev Tiiu Saaremaa liinil. TS Laevade juhatuse esimehe Indrek Randveeri sõnul ei ole täna kella 15 seisuga kummaski sadamas peale graafikujärgset väljumist järjekordi.

Randveeri sõnul tähendab see, et kõik reisijad koos autodega on viidud saartele, seda küll mõningate mööndustega. «Jah, hommikul jäi maha umbes 20 autot, päeval kolm autot. See näitab seda, et otsus Regula Hiiumaale viimiseks oli ainuõige,» nentis Randveer ja lisas, et pühapäevastel väljumistel saartelt on oodata järjekordi mõlemal liinil suunal suursaartelt mandrile, kuna pühapäevad on suvisel kõrghooajal alati reisijate seas populaarsed.

Indrek Randveer. FOTO: Albert Truuvaart

«Hiljutine Hiiumaa liini reisijate ja sõidukite statistika näitab, et täna on seni hommikust 6.30 kuni kella 16ni liinil tehtud 14 reisi (sama palju nagu eelmisel laupäeval), reisijaid on olnud neli protsenti rohkem ja sõidukeid viis protsenti vähem kui eelmisel laupäeval,» sõnas Randveer.

Ta tõi välja, et võrreldes Hiiumaa liini reisijate arvu sellel nädalal esmaspäevast reedeni eelmise nädala sama perioodiga, saab öelda, et reisijate arv on kümme protsenti suurem ning sõidukite arv on samuti kaheksa protsenti suurem.

«Täna (6.30 kuni 16) on liinil olnud 12 protsenti rohkem reisijaid ja üks protsent rohkem sõidukeid kui aasta tagasi,» lisas Randveer. «Mahud saartele reisimiseks on kasvuteel ja TS Laevad hoiab seda võimekust lisareisidega. Kedagi ei jäeta ei saarele ega mandrile.»

Tavapärane parvlaevaliiklus võib taastuda 10. augustiks

TS Laevade juhatuse esimees sõnas, et transpordiameti ja TS Laevade vahel on sõlmitud liiniveoleping, mis võimaldab laevade muutmist liinide vahel, kui on sõlmitud vastav kirjalik kokkulepe. «Siinkohal kinnitan, et vastav lepingu muudatus on transpordiametiga sõlmitud ja allkirjastatud.»

«Oleme pidevas ühenduses nii valla esindajate, ettevõtjatega kui ka jälgime olukorda sadamas. Samuti oleme TS Laevade initsiatiivil täna kokku leppinud järgmise nädala neljapäevaks kohtumise ettevõtjate esindajatega ning Hiiumaa volikogu esimees Aivar Viidikuga, et tekkinud olukorra kohta selgitusi jagada ning leida üheskoos lahendusi,» sõnas Randveer.

«Töötame täna selle nimel, et 10. augusti paiku taastuks tavapärane parvlaevaliiklus, mil eeldame parvlaev Tõll naasmist Saaremaa liinile.»

Kultuurikorraldajad pöördumises: kas hiidlased on vähem olulised?

Hiiumaal tegutsevad kultuurikorraldajad saatsid täna majandusminister Taavi Aasale ja TS Laevade juhatusele avaliku kirja, milles avaldavad nördimust selle üle, et mandri ja Hiiumaa vahet sõitev parvlaev asendati saarlaste parema teenindamise nimel väiksemaga.

«Majandus- ja taristuministeeriumis ning TS Laevade juhatuses vastu võetud otsus tekitab olukorra, kus Hiiumaale jäävad sõitma väike Regula ja suur Leiger ning Muhu- ja Saaremaale Piret ja Tiiu. Selle tagajärjel suudetakse Hiiumaa ja mandri vahel vedada 86 sõiduautot tunnis ning Muhu- ja Saaremaale 450 autot tunnis,» kirjutati pöördumises.