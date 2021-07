Kersna: koolijuht peab teadma, kes personalist on vaktsineeritud

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tõdes, et olukord on selles osas praegu kaootiline, sest ülevaadet pole neilgi. «Meil on olemas informatsioon nende õpetajate vaktsineerituse kohta, kes olid nõus eelisvaktsineerima, ja neid on kogu üldhariduskoolide töötajatest üle 60 protsendi. Neist pea 90 protsenti on tänaseks vaktsineeritud kahe doosiga. Aga mis puudutab ülejäänud 40 protsenti üldhariduskoolide töötajatest, siis meil tõesti hetkel ülevaade puudub,» tõdes Kersna. Seaduse järgi pole haridus- ja teadusministeeriumil ka õigust inimeste isikuandmeid vaadata, et sellist ülevaade teha ning sellest johtuvalt juba kindlaks määrata, kuidas uuel õppeaastal koolides vaktsineerimata koolipersonali puhul regulaarset testimist korraldada.