TS Laevade juhatuse esimehe Indrek Randveeri sõnul sündis otsus saarte turismi, kohalikke ja ettevõtlust silmas pidades. «Nädala keskel on suuremad laevad Rohuküla-Heltermaa liinil vajalikumad kui Kuivastu-Virtsu liinil, sest selliselt saab toimuda mõlema saare kaubavedu suuremate kahjudeta. Analüüsides selle nädala veokite piletite arvu, näeme, et Hiiumaa liinil on reisi kohta keskmiselt kaheksa veokit ning Saaremaa liinil 2,2 veokit,» selgitas ta.