Presidendikandidaadi nimi esmaspäeval ei selgunud

Võrklaev märkis, et kuna eesmärk on riigikogus vähemalt 69 saadiku poolt president ära valida, siis tuleb sobiv kandidaat leida koalitsiooni ja opositsiooni üleselt ja täna töö selle nimel veel käib. «Seetõttu avalikult nimedest rääkida on veel vara. Nimedega saab välja tulla siis, kui ühine kandidaat on olemas,» sõnas Võrklaev.