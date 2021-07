Riigikontrolör Janar Holm küsib peaminister Kaja Kallasele (RE) saadetud avalikus kirjas, miks Eesti on juba mitu kuud ilma vaktsineerimisplaanita. Holm ütleb, et juba ammu ei saa rääkida sellest, et Eestil on koroonavaktsiini defitsiit – vaktsiini on, kuid seda pole piisavalt süstitud.