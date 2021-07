Balletiliit kogub annetusi raskelt haigestunud tantsija Anatoli Arhangelski raviks

Balletiliit selgias, et 43-aastane Arhangelski põdes kevadel Covid-19 viirust. «Pärast palaviku taandumist tundus, et kõik sai korda. Teatrid avati, Eesti Rahvusballett alustas taas tööd, kuid Anatoli tundis end balletisaalis ja laval kehvemini kui pärast kodus veedetud isolatsiooni oleks pidanud: pea kippus valutama ja ringi käima, tasakaal oli häiritud, silmanägemine kehv, vasak käsi surises,» kirjeldas balletiliit .

Eesti arstide jaoks haruldane juhtum

«Vahetusid raviarstid, ravimeetodid ja oletused võimalike diagnooside kohta, aga lõplik diagnoos jäigi panemata. Arstid nentisid vaid, et tegu on haruldase juhtumiga, millega neil kogemust pole. Eestis kättesaadavad võimalused olid ammendunud,» lisas balletiliit.

Anatoli seisund on väga raske

Abikaasa sõnul on neid hästi vastu võetud, arstid on abivalmis ja probleemi lahendamisest huvitatud, Anatoli seisund on aga väga halb. Arhangelski kõrval on pidevalt abikaasa, kes teda hooldab teda. Pere kaks last, 8-aastane Sofia ja 3-aastane Simon jäid Eestisse vanavanemate ja sugulaste hoida.