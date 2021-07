TS Laevad: parvlaeva Tõll õnnetus ei juhtunud inimliku vea tõttu

TS Laevade juhatuse liikme ja laevandusvaldkonna juhi Guldar Kivro sõnul jõudis parvlaeva Tõll õnnetuse sisejuurdluse komisjon täna otsusele, et õnnetuse puhul polnud tegemist inimliku eksitusega. «Vaatasime üle kõik meil olevad materjalid seoses parvlaevaga Tõll juhtunud õnnetusega. Nende põhjal saame otsustada, et laeva juhtinud vanemtüürimees tegi enda poolt kõik, et laev seisma saada.»

Kui enamus teisipäeval toimunud Estonia laevahuku uurimise komisjoni koosolekust hõlmas reisiparvlaeva huku uurimisega seonduvat, siis EKRE aseesimeest Mart Helmet huvitas, kas vastab tõele, et president Kersti Kaljulaid väisas Tõllu õnnetuse eel kaptenisilda ning õnnetuse ajal oli kapten sillalt lahkunud, et saata riigipea tema ametiautosse.

Ohutusjuurdluskeskuse juht Rene Arikas märkis, et ohutusjuurdluse keskus ei ole seni laekunud andmete põhjal pidanud vajalikuks Tõllu asjus menetlust alustada, ka ei ole nende asi, kes ja kus laeval õnnetuse ajal asusid. Küll aga kinnitas Arikas, et andmete kogumine alles käib ning ei saa välistada, et ühel hetkel tekib vajadus ka ohutusjuurdluse avamiseks. Näiteks on veel laekumata laeva musta kasti andmete lugem.