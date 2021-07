Kallas: valitsus on Maarjamäe läbirääkimistel nõrgemas positsioonis

sobi kõrvuti, ja olen algusest peale toetanud ideed leida hallile muu asukoht. Juristina saan aru, et asi on liikunud etappi, kus valitsuse tegevusruum on jäänud väga väikeseks. Loodan siiski, et justiitsministri ja riigihalduse ministri juba tehtud töö on uue lahenduse leidmisel

Tallinna linnavalitsus kehtestas jalgpalli ehitamist võimaldava Tuulenurga 1 kinnistu detailplaneeringu vahetult enne jaanipäeva. Abilinnapea Andrei Novikov on Postimehele varem öelnud, et linnavalitsusel polnud vähimatki alust planeeringu mitte kehtestamiseks, sest juriidiliselt oli sellega kõik korras. Novikov selgitas, et planeeringu lõpetamiseks oleks piisanud maaomaniku esindaja, kelleks praegusel juhul on Riigi Kinnisvara AS (RKAS) avaldusest. RKAS aga sellist avaldust ei esitanud ning ettevõtte esindajad tunnistas ERRile, et seda ei tehtud seetõttu, et jalgpalliklubi Levadia oli asju ajanud igati korrektselt. Tõenäoliselt kartis RKAS klubipoolset kahjunõuet.