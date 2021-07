Koolijuhid ootavad valitsuselt augusti keskpaigaks vastuseid

«Seis on praegu väga raske,» ütles ta BNSile. «Koolid ei tea, kes on vaktsineeritud ja kes mitte ning kuidas tegevusi korraldada.»

Uiboleht nentis, et praegu ei ole koolijuhil õigust teada, kes õpetajatest on vaktsineeritud ja kes mitte ning keda on vaja kiirtestida. «Need lüngad vajavad lahendust,» sõnas ta, pidades silmas just nende teemadega seotud juriidilisi küsimusi.

Ka tõi Uiboleht esile probleemid vanuserühma 12+ vaktsineerimisega. «Kes saavad koolis käia, kes peavad minema distantsõppele... Küsimärke on palju,» sõnas ta.

Positiivse poole pealt tõi ta välja, et teadaolevalt on üle 70 protsendi õpetajatest vaktsineeritud ning riigil on valmisolek kiirtestimiseks. «Kui tahame, et koolid oleks sügisest avatud, siis tuleb veel pingutada,» ütles ta.