Balti kaitseministrite sõnul on Leedu piiril toimuv Lukašenka režiimi hübriidrünnak

«Praegune olukord piiril ei ole tavaline rändekriis, see on hübriidsõda Euroopa Liidu, NATO ja eriti Balti riikide stabiilsuse vastu. See hübriidrünnak nõuab Balti riikidelt ühtset ja koordineeritud reageerimist,» ütles Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas.

Eesti kaitseministri Kalle Laaneti sõnul on Leedu hübriidrünnaku all ja tegemist on julgeolekukriisiga, mis otseselt mõjutab Balti riike. «Eesti kaitsevägi on juba Leedule praktilist abi osutanud ja oleme valmis sellega jätkama, saates Leetu meie kaitseväe mehitamata lennuvahendid. Samuti on Eesti valmis pakkuma tuge hangete läbiviimisel. Leian, et peame toetust ja abi küsima ka meie liitlastelt,» lisas Laanet.