Mustakivi tee läbimurdega kaasnevad olulised keskonnamõjud

«Mustakivi tee pikendusel oleks märkimisväärne mõju piirkonna liiklusele ja tänavavõrgu kasutusele,» ütles Lasnamäe vanem Vladimir Svet neljapäeval. «Kuid inimeste vajaduste kõrval peame arvestama ka loomadega ning kandma hoolt nende elukeskkonna eest. Uuringute käigus on selgunud, et piirkonnas on esindatud kümneid loomi ning kindlasti peab neile tagama rohekoridori või muud võimalused ringi liikumiseks. Kui metskits või mõni teine suuruluk tõenäoliselt vajaks tunnelit, siis näiteks oravatele võiks rajada võrasilla.»