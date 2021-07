Valitsus paneb panused Covid-19 tõendi peale

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) selgitas, et maskikohustus ühistranspordis hakkab kehtima kõigile. «Miks me ei tee seal erisusi vaktsineeritutele ja mittevaktsineeritutele, on lihtsalt see, et seda ei ole võimalik kontrollida. Inimesed on väga tihedalt koos, ja väga lühikest aega. Igal pool mujal maailmas on samamoodi,» rääkis Kallas.