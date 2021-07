Reedel on mobiilne vaktsineerimispunkt Mustamäe Keskuse parklas

Vaktsineerimispunkt asub aadressil Tammsaare tee 104A ja on neljapäeval avatud kell 16-21.

Mobiilsed vaktsineerimispunktid tegutsevad suve lõpuni iga päev erinevates Mustamäe asumites, kuhu inimestel on mugav tulla eelneva registreerimiseta oma igapäevaste toimetamiste vahel.

Laupäeval on vaktsineerimispunkt kell 9-21 Vilde Maxima parklas Vilde tee 75-77, pühapäeval kell 9-21 Mustika Keskuse parklas Karjavälja 4, 2. augustil kell 16-21 Magistrali keskuse parklas Sõpruse puiestee 201/203 ning 3. augustil kell 16-21 Mustamäe Kodukeskuse parklas Sütiste tee 30.

Mobiilsetesse vaktsineerimispunktidesse saab tulla eelregistreerimiseta, ent et olla kindel, et soovitud päeval vaktsiini jätkub, võivad soovijad ennast kirja panna telefonil 1247. Registreerimine on juba avatud.