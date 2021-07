Prokurör ja kannatanud tahavad Lihula tulistajale eluaegset vangistust

Kergendavaks asjaoluks oli puhtsüdamlik ülestunnistus

Kohtunik Rubo Kikerpill märkis, et mõrva puhul on tegemist alati äärmiselt jõhkra kuriteoga, kuid mõrva paragrahv näeb karistuse alammäärana ette kaheksa-aastase vangistuse ning ülemmäärana 20-aastase või eluaegse vangistuse.

Kikerpill tõi välja, et Tarraste on ühe kuriteo käigus surmanud kaks inimest, kuid varem raskete kuritegude eest karistust kandnud ei ole ning kehtivad karistused tal puuduvad.

«Karistuse mõistmisel pidas kohus oluliseks faktoriks kergendava asjaolu – puhtsüdamliku kahetsuse –, mida Mikk Tarraste on väljendanud meediale edastatud ja kaitsja poolt kohtutoimikussegi esitatud kirjas. Kohtus Mikk Tarraste vabandas kannatanute eest ja väljendas puhtsüdamlikult kahetsust toimepandu üle,» ütles kohtunik.

«Arvestades, et Mikk Tarraste varem raskeid kuritegusid toime pannud ei ole ning kahetseb toimepandut, mõistis kohus talle maksimaalpikkusega tähtaegse ehk 20 aasta pikkuse vangistuse, millel lisandub 5 aasta pikkune lisakaristuse kohaldamine. 20-aastane vangistus on pikaajaline vabadusekaotuslik karistus, millega on kohtu hinnangul võimalik mõjutada süüdlast, kes varem ei ole vanglakaristust kandnud, edaspidi hoiduma süütegude toimepanemisest,» selgitas Kikerpill.