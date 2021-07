Augustis algaval jahihooajal võib Eestis küttida 82 karu

Keskkonnaamet leidis, et algaval jahiaastal on mõistlik kehtestada karude küttimismaht mitmes osas sarnaselt eelmistele jahiaastatele, nii jääb neli protsenti küttimismahust jahihooaja alguseks reservi.

Eesti on koostanud suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava aastateks 2012–2021. Tegevuskava ühe olulise eesmärgina on ära toodud vajadus säilitada Eestis iga-aastaselt vähemalt 60 sama-aastaste poegadega karu pesakonna olemasolu ning jätkata jahipidamist peamiselt liigi inimpelglikkuse säilitamiseks ja karu tekitatud kahjustuste vähendamiseks, soodustades samas tema levikuala laienemist lõuna suunas.

Karu üldarvukus Eestis on 2020. aasta sügise seisuga ligi 950 isendit. Mõned aastad varem on see arv olnud väiksem, umbes 700 isendit.