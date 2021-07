Ratas: fraktsioonid kohtuvad järgmise nädala alguses Tarmo Soomerega

Opositsioonilised sotsiaaldemokraadid ja Isamaa kinnitasid eile Postimehele, et on valmis otsima ühisosa ja usuvad, et veel on võimalik riigipea augusti lõpus ära valida. «Midagi ei saa välistada. Presidendi valimine parlamendis ei võta palju aega. Küsimus on selles, et avalikkus ja erakonnad tahaksid võimalikult vara teada potentsiaalset kandidaati,» arvas Isamaa juht Helir-Valdor Seeder.