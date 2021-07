Öölaulupeo «Vaba Eesti!» vabamüüki tuleb kuni 5000 tasuta piletit

Tallinna lauluväljakule on lubatud kutsuda kuni 10 000 inimest. Neist osa moodustavad riigikantselei projektijuhi Jaanus Rohumaa sõnul diplomaatiline korpus, riigikogu ja valitsuse liikmed, 20. augusti klubi liikmed, kevadel noorteprojektides osalenud õpilased, nende juhendajad ja saatjad ning Tallinna Õpilasmaleva noored koos rühmajuhtidega.

Ohutusmeetmena avatakse kolm väravat

«Tänavuse öölaulupeo sisse mahub ligi kuuskümmend lugu üle 450 noore ja vanema artisti esituses,» märkis Pandre ja lisas, et rahvusringhäälingu ülekandes on võimalik jälgida ka laulusõnu.

Öölaulupeo projektijuht Margus Kasterpalu tuletab meelde, et Eesti taastas iseseisvuse lauldes. «Varem pigem kitsas sõprade ringis, siis aga järjest avalikumalt olid kõlanud laulud, mille sõnumiks vabadus ja isamaa. Isegi kui see sõnum ei kõlanud otsesõnu, tundsime me ta alati ära, kasvõi ridade vahelt. Ja laulsime kaasa,» märkis Kasterpalu. «Sellesama tunde pealt sündisid Alo Mattiiseni isamaalised laulud ja öölaulupeod.»