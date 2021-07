Kohus tühistas Linnamäe paisjärve muinsuskaitsepiirangute laiendamise

Jägala Kalateed MTÜ pöördus aga kultuuriministri otsuse tühistamiseks kohtusse. «Kultuuriministril ei ole õigust teha Jägala jõe keskkonnaalaseid otsuseid ja käskkiri on vastuolus Natura ala kaitse-eesmärkidega,» ütles MTÜ eestkõneleja Liivia Mahlapuu pressiteates. MTÜ on seisukohal, et kuna tegemist on Natura alaga, siis tuleb veeloa andmisel juhinduda Euroopa Liidu direktiividega kujundatud õiguslikust raamistikust.