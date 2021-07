Häirekeskus sai 2. märtsil kell 19.19 kõne, milles naine teatas, et purjus elukaaslane on hakanud märatsema, kõne taustaks kostis venekeelset karjumist. Kõne katkes poolelt sõnalt.

Politseipatrull jõudis Padu tänavale kell 19.24, tänaval kõndisid mees ja naine. Naine näitas mehe peale ja ütles: «Terve õhtu sõimab mind!» Naise jutust tuli välja, et tema oligi politseisse helistanud ja kõne katkes seetõttu, et mees haaras tal telefoni käest ja viskas selle vastu maad puruks. «Oooo! Lõhkusin sinu iPhone’i. Mis, mina isikulikult? See on mõttetu, ameeriklased mõtlesid selle välja!» ägestus mees. Politseinikud püüdsid tülitsejaid maha rahustada ja see näiski õnnestuvat. Naine saadeti tuppa ja politseinikud jäid tänavale mehega rääkima.