Kõlvart: valitsus pole piirangute kehtestamisel süsteemne

Kuni 50 inimest sisetingimustes ja kuni 100 väljas või siis koroonatõendi täielik kontroll - alates 9. augustist kehtivad sellised piirmäärad üritustel ja tegevustes. Juba alates esmaspäevast hakkab kehtima maskikohustus ühistranspordis, teatas «Aktuaalne kaamera».

Kui vandeadvokaat Allar Jõksile on jäänud mulje, justkui piiranguid kehtestataks, kuna valitsus on muude meetmetega läbi kukkunud, siis EKRE esimees Martin Helme teatas sotsiaalmeedias koguni, et kutsub inimesi üles kodanikuallumatuse korras eirama valitsuse uusi keelde.

«Meil kuude kaupa seisab mingi tohutu laovaru vaktsiine, mis lõpuks lastakse hapuks minna, ja käib mingi lolli mängimine sellest, miks neid ei saa kuidagi inimesteni toimetada. Et ikka veel tänasel päeval on sul mingisugused müstilised sabad, et saada vaktsiini kuskil mingites linnades. See on kõik valitsuse tegemata töö ja nüüd nad karistavad selle eest inimesi,» rääkis Helme.

Ta lisas, et pole nõus olukorraga, kus igal pool tuleb tõendeid näidata. Maskikandmise kohustust ta aga üldse ei mõista, kuivõrd vaktsiini tegemise üks lubadus oli, et on võimalik tavapäraselt edasi elada.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles aga, et ühistranspordis maskikandmine kõigile on vajalik, sest viirus võib levida ka vaktsineeritute seas. Kiik lisas, et Helme allumatuse üleskutse ei aita hoida ühiskonda avatuna ja vältida haiglate ülekoormust.

«Viirustel ja haigustel ei ole suurt hoolimist sellest, kas inimestele nende levik meeldib või mitte, kas need reeglid meeldivad või mitte. Ehk antud juhul ma soovitan kõigil aidata enda poolt kaasa viiruse leviku tõkestamisele, erinevate meetmete täitmisele, loomulikult eeskätt ka vaktsineerimisele üleskutsetega,» sõnas Kiik.

«Keeruline oleks hakata igas bussis, trollis ja trammis kontrollima seda, kes on vaktsineeritud. Ja õigupoolest võib-olla selline solidaarsuse märk, et me saame kõik aru, et me oleme ühiskonnana jõudnud sellesse viiruseriski järgmisesse faasi, et me näitame, et me oleme valmis selle võitlusega jälle pihta hakkama,» kommenteeris teadusnõukoja liige, psühholoog Andero Uusberg.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ei vastandu valitsuse piirangutele, kuid tema sõnul on probleem selles, et puudub planeerimine ja süsteemne tegutsemine.