Estonia balletisolisti Anatoli Arhangelski tervis halveneb iga päevaga

Haigekassa sõnul ei ole praegu kahjuks võimalik vastata küsimusele, kas Anatoli Arhangelskile on võimalik haigekassa toel ka kodumaal ravi võimaldada, kui Itaalia arstid talle diagnoosi määravad. «Kui ravi on Eestis võimalik, saavad kõik kindlustatud inimesed Eestis haigekassa toel ravi. Hetkel on olukord selline, et saame välisriigis rahastada patsiendi uuringuid ja konsultatsioone, kuna neid ei ole Eestis võimalik teha,» sõnas haigekassa avalike suhete ja terviseedenduse osakonna peaspetsialist Heidi Kukk. Otsust selle kohta pole aga tänaseni veel tehtud. «Haigekassal on kohustus ära oodata taotleja või tema esindaja arvamus, mida tänaseks tulnud ei ole ning tähtaeg selleks on täna,» ütles Kukk reedel ja lisas: «Kui me vastust ei saa, teeme uuel nädalal meile teadaolevate andmete põhjal uuringute ja konsultatsiooni rahastamise osas otsuse.»

Balletiliidu abi ja toetus

Selleks, et Muiste saaks Arhangelskile haiglas sajaprotsendiliseks toeks olla, haaras olukorra üle ohjad Eesti Balletiliit, avades sihtotstarbelise fondi, kuhu oodatakse annetusi. Nagu Balletiliit ise ütleb: iga sent ja euro on oluline. Eesti Balletiliidu esimehe Triinu Upkini sõnul on inimesed balletitähe ravi toetamisega hästi kaasa tulnud. «Inimesed arvasid, et see on tähtis ja see ongi tähtis. Annetusi on laekunud reedese päeva seisuga 112 000 eurot. Seega summa on juba märkimisväärne,» ütles Upkin ning lisas, et materiaalne abi on praegu vähim, mida Arhangelski perele pakkuda saab. Lisaks soovitab Upkin hea mõtteenergia või -jõuga toeks olla. Paar päeva tagasi kirjutaski Muiste oma sotsiaalmeedias tänupöördumise kõigile eestlastele, kes neile sel teekonnal toeks on olnud. «Üle mitme kuu sain ma aru, et me ei ole oma perega selles mures üksi ja tegelikult on mu abikaasal nii palju toetajaid ja tema eest palvetajaid. Anatoli on väga usklik mees ja ta on mulle alati õpetanud, et PALVE on ülim kingitus, mida üks inimene saab teise jaoks teha.»