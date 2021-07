Kultuuriministeerium ei ole katnud Anneli Oti koroonatestimisega seotud kulusid

Kultuuriminister Anneli Ott on meedia andmetel valitsuskabineti ainuke vaktsineerimata liige, kuid ta on keeldunud seda väidet kommenteerimast. Minister märkis, et igale inimesele peab jääma kaitsepookimises vaba valik ja see otsus tuleb teha läbikaalutult.

Peaminister Kaja Kallas on öelnud, et ta ei tea, kas Ott on vaktsineeritud. Peaministri sõnul Oti väljaütlemine valitsuse tööd ei mõjuta ning ta rõhutas, et kabineti seisukoht on ühtne – vaktsineerimine on vajalik, et ühiskonda avatuna hoida. Otilt tagasiastumist ei oodata.