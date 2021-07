Eesti ja USA hakkavad infot vahetama Leedu piiril toimuva kohta

«Meie jaoks on oluline, et meie võtmeliitlased nagu Ameerika Ühendriigid jagaksid sama arusaama Leedu-Valgevene piiril kujunenud olukorrast, millel on mõju nii Balti riikidele kui Euroopale laiemalt,» ütles kantsler Salm.

USA asekaitseminister Kahl ja kantsler Salm leppisid kokku alustada regulaarset infovahetust Leedu-Valgevene piiril toimuvast, et vältida sündmuste eskaleerumist olukorras, kus Venemaal ja Valgevenes algab peagi Lääne vastu suunatud suurõppus Zapad 2021 ning Ukraina piiril on endiselt sinna kevadel viidud Venemaa relvajõudude üksused.

Kaitseministeeriumi kantsler Salm rõhutas, et Leedu-Valgevene piiril toimuv ei ole tavamõistes rändekriis, vaid Valgevene režiimi korraldatud hübriidrünnak, mille eesmärk on destabiliseerida Leedut ja murendada liitlaste-vahelist ühtsust. Samuti märgiti kõnelusel, et lähemalt tuleb uurida Venemaa rolli kujunenud olukorras.